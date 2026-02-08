MultiPlan a Aktie
WKN DE: A40PJ9 / ISIN: US62548M2098
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MultiPlan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MultiPlan A lässt sich voraussichtlich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MultiPlan A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,791 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -8,490 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 241,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 232,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -11,073 USD im Vergleich zu -101,920 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 959,9 Millionen USD, gegenüber 930,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu MultiPlan Corp Registered Shs -A-
