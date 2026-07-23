MultiPlan a Aktie
WKN DE: A40PJ9 / ISIN: US62548M2098
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MultiPlan A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
MultiPlan A präsentiert in der voraussichtlich am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -4,121 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MultiPlan A noch ein Verlust pro Aktie von -3,810 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MultiPlan A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 244,8 Millionen USD im Vergleich zu 241,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -15,927 USD je Aktie, gegenüber -17,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 993,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 965,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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