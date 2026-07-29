Erste Schätzungen: Multitude präsentiert Quartalsergebnisse

Multitude lädt voraussichtlich am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,220 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Multitude einen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Multitude 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 54,4 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 18,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Multitude 66,4 Millionen EUR umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,09 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,09 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 230,4 Millionen EUR, gegenüber 255,4 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at