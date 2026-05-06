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06.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Multitude zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Multitude wird voraussichtlich am 21.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,185 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Multitude ein EPS von 0,280 EUR je Aktie vermeldet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 49,4 Millionen EUR gegenüber 65,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,97 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 1,09 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 244,8 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 255,4 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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