Munters Group Aktie
WKN DE: A2DRVZ / ISIN: SE0009806607
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Munters Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Munters Group wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,24 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,940 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,57 Prozent auf 4,39 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Munters Group noch 3,80 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,30 SEK, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 16,87 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,71 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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