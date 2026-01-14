Erste Schätzungen: Munters Group legt Quartalsergebnis vor

Munters Group wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Munters Group noch 0,890 SEK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 10,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,89 Milliarden SEK gegenüber 4,36 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,85 SEK je Aktie, gegenüber 5,33 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 15,00 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 15,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

