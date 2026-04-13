Erste Schätzungen: Munters Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Munters Group wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,840 SEK je Aktie gegenüber -0,820 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,71 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,67 Milliarden SEK aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,51 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,580 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 16,95 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 14,71 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at