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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Munters Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Munters Group stellt voraussichtlich am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten schätzen, dass Munters Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Munters Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,93 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,88 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,00 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,580 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,07 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 14,71 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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