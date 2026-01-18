Erste Schätzungen: Murata Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Murata Manufacturing lädt voraussichtlich am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 35,18 JPY. Dies würde einer Verringerung von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Murata Manufacturing 38,11 JPY je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 448,01 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Murata Manufacturing für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 451,02 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 129,05 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 125,08 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.763,17 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.743,35 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at