Murata Manufacturing Aktie

Murata Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853657 / ISIN: JP3914400001

18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Murata Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Murata Manufacturing lädt voraussichtlich am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 35,18 JPY. Dies würde einer Verringerung von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Murata Manufacturing 38,11 JPY je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 448,01 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Murata Manufacturing für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 451,02 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 129,05 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 125,08 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.763,17 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.743,35 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Murata Manufacturing Co. Ltd.

Analysen zu Murata Manufacturing Co. Ltd.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Murata Manufacturing Co. Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

