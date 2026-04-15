Erste Schätzungen: Murata Manufacturing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Murata Manufacturing stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 33,69 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Murata Manufacturing ein EPS von 17,52 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 6,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 439,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 411,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 119,41 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 125,08 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 1.807,97 Milliarden JPY, gegenüber 1.743,35 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at