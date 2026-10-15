Murata Manufacturing Aktie
WKN: 853657 / ISIN: JP3914400001
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Murata Manufacturing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Murata Manufacturing wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass Murata Manufacturing für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,87 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 44,94 JPY je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 553,36 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 13,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 486,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 203,62 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 127,66 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 2.160,94 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.830,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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