Erste Schätzungen: Murata Manufacturing präsentiert Quartalsergebnisse

Murata Manufacturing lässt sich voraussichtlich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Murata Manufacturing die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 40,44 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Murata Manufacturing ein EPS von 26,83 JPY je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 416,15 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 474,21 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 185,63 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 127,66 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.030,59 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.830,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at