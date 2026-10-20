Murphy Oil Aktie
WKN: 856127 / ISIN: US6267171022
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Murphy Oil öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Murphy Oil wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,883 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 771,5 Millionen USD – ein Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Murphy Oil 721,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD, gegenüber 0,720 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 3,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,69 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Murphy Oil Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Murphy Oil öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Murphy Oil veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Murphy Oil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Murphy Oil zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Murphy Oil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Murphy Oil Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Murphy Oil Corp.
|38,22
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.