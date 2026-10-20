Murphy Oil Aktie

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WKN: 856127 / ISIN: US6267171022

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Murphy Oil öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Murphy Oil wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,883 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 771,5 Millionen USD – ein Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Murphy Oil 721,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD, gegenüber 0,720 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 3,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,69 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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