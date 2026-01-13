Murphy Oil Aktie
WKN: 856127 / ISIN: US6267171022
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Murphy Oil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Murphy Oil wird voraussichtlich am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Verlust von -0,009 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Murphy Oil 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 638,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Murphy Oil 669,6 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,70 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,02 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Murphy Oil Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Murphy Oil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Murphy Oil verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Murphy Oil gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Murphy Oil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Murphy Oil veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Murphy Oil Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Murphy Oil Corp.
|27,40
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.