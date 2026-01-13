Erste Schätzungen: Murphy Oil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Murphy Oil wird voraussichtlich am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Verlust von -0,009 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Murphy Oil 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 638,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Murphy Oil 669,6 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,70 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,02 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at