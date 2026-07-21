Murphy Oil Aktie

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WKN: 856127 / ISIN: US6267171022

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Murphy Oil vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Murphy Oil wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 868,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 883,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 29,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 683,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD, gegenüber 0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 3,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,69 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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