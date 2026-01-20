Erste Schätzungen: Murphy USA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Murphy USA stellt voraussichtlich am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,50 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,96 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,88 Milliarden USD – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Murphy USA 4,71 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 23,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 24,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 19,53 Milliarden USD, gegenüber 20,24 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at