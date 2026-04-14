Murphy USA Aktie

Murphy USA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W33K / ISIN: US6267551025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Murphy USA präsentiert Quartalsergebnisse

Murphy USA gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,38 USD. Dies würde einem Zuwachs von 28,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Murphy USA 2,63 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,45 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Murphy USA einen Umsatz von 4,53 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 25,17 USD, gegenüber 24,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 19,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,38 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Murphy USA Inc When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Murphy USA Inc When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufg