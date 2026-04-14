Erste Schätzungen: Murphy USA präsentiert Quartalsergebnisse

Murphy USA gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,38 USD. Dies würde einem Zuwachs von 28,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Murphy USA 2,63 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,45 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Murphy USA einen Umsatz von 4,53 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 25,17 USD, gegenüber 24,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 19,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,38 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at