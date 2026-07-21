Murphy USA Aktie
WKN DE: A1W33K / ISIN: US6267551025
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Murphy USA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Murphy USA wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,67 USD gegenüber 7,36 USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,00 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 19,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,03 USD, gegenüber 24,10 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 21,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,38 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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