WKN DE: A1H92F / ISIN: INE414G01012

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Muthoot Finance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Muthoot Finance präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 58,30 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35,36 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 21,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 40,76 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 52,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 219,23 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 132,84 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 158,71 Milliarden INR, gegenüber 202,24 Milliarden INR im Vorjahr.

