Mycronic AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41BLJ / ISIN: SE0025158629
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29.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mycronic Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mycronic Registered wird voraussichtlich am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mycronic Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,24 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,28 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,68 Prozent auf 2,22 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Mycronic Registered noch 2,07 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,01 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,99 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,78 Milliarden SEK, gegenüber 8,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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