Erste Schätzungen: Mycronic Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Mycronic Registered präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,70 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 SEK erwirtschaftet worden.

Mycronic Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,89 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,06 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,10 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,63 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 7,81 Milliarden SEK, gegenüber 7,07 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at