Mycronic AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41BLJ / ISIN: SE0025158629
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mycronic Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Mycronic Registered wird voraussichtlich am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
4 Analysten schätzen, dass Mycronic Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,75 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,18 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,38 Milliarden SEK – ein Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mycronic Registered 2,14 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,64 SEK, gegenüber 7,99 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 8,20 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,00 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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