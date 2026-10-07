Erste Schätzungen: Mycronic Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mycronic Registered wird voraussichtlich am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Mycronic Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,74 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 SEK je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,14 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 25,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,71 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,24 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 7,99 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,38 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,00 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at