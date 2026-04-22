Myers Industries Aktie
WKN: 867141 / ISIN: US6284641098
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Myers Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Myers Industries öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,300 USD je Aktie gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 1,23 Prozent auf 209,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 206,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 824,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 825,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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