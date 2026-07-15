Myers Industries Aktie
WKN: 867141 / ISIN: US6284641098
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Myers Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Myers Industries wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 20,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 209,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Myers Industries für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 166,0 Millionen USD aus.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 1,62 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 647,6 Millionen USD, gegenüber 825,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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