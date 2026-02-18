Myers Industries Aktie
WKN: 867141 / ISIN: US6284641098
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Myers Industries präsentiert Quartalsergebnisse
Myers Industries lässt sich voraussichtlich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Myers Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Myers Industries für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,63 Prozent auf 202,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 824,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 836,3 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Myers Industries Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Myers Industries präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Myers Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Myers Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Myers Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Myers Industries Inc.
|22,85
|4,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.