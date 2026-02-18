Myers Industries Aktie

Myers Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867141 / ISIN: US6284641098

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Myers Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Myers Industries lässt sich voraussichtlich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Myers Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Myers Industries für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,63 Prozent auf 202,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 824,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 836,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Myers Industries Inc. 22,85 4,62% Myers Industries Inc.

