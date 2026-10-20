Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Myriad Genetics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Myriad Genetics wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,200 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 191,3 Millionen USD – ein Minus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Myriad Genetics 205,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,720 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,950 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 777,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 824,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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