MyTheresa.com Aktie

MyTheresa.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QMNV / ISIN: US55406W1036

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,078 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 644,7 Millionen EUR, was einem Umsatz von 237,9 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,560 EUR, gegenüber 6,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,52 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu MyTheresa.com (MYT Netherlands Parent B.V.)

Analysen zu MyTheresa.com (MYT Netherlands Parent B.V.)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

MyTheresa.com (MYT Netherlands Parent B.V.) 8,21 -2,15% MyTheresa.com (MYT Netherlands Parent B.V.)

