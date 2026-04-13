Nabors Industries Aktie

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WKN DE: A2P3LV / ISIN: BMG6359F1370

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nabors Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nabors Industries stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nabors Industries im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,422 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,18 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 770,9 Millionen USD gegenüber 736,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,386 USD, gegenüber 17,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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