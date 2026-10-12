Nabors Industries Aktie
WKN DE: A2P3LV / ISIN: BMG6359F1370
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nabors Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nabors Industries wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,159 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 16,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 858,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 818,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,385 USD, gegenüber 17,39 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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