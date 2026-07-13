Erste Schätzungen: Nabors Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nabors Industries gibt voraussichtlich am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,290 USD. Das entspräche einem Gewinn von 52,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,710 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 808,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 832,8 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,255 USD je Aktie, gegenüber 17,39 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,32 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at