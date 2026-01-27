Erste Schätzungen: Nabors Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nabors Industries wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,910 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -6,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 791,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 729,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,95 USD im Vergleich zu -22,370 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,18 Milliarden USD, gegenüber 2,93 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at