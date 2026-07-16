Nabtesco CorpShs Aktie

Nabtesco CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 251734 / ISIN: JP3651210001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nabtesco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nabtesco wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nabtesco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,05 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 26,87 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Nabtesco mit einem Umsatz von insgesamt 79,57 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,18 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 182,94 JPY je Aktie, gegenüber 131,56 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 335,07 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 307,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nabtesco CorpShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Nabtesco CorpShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nabtesco CorpShs 27,40 -2,84% Nabtesco CorpShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen