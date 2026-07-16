Nabtesco CorpShs Aktie
WKN: 251734 / ISIN: JP3651210001
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nabtesco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nabtesco wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nabtesco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,05 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 26,87 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Nabtesco mit einem Umsatz von insgesamt 79,57 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,18 Prozent verringert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 182,94 JPY je Aktie, gegenüber 131,56 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 335,07 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 307,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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