Erste Schätzungen: Nabtesco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nabtesco lässt sich voraussichtlich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nabtesco die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 45,33 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37,13 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nabtesco in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 85,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 93,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 132,45 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 84,25 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 304,29 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 323,38 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at