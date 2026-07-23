Erste Schätzungen: NAKANISHI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NAKANISHI wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 42,54 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 36,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll NAKANISHI nach den Prognosen von 4 Analysten 23,28 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 153,38 JPY, während im vorherigen Jahr noch -28,700 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,84 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 81,18 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at