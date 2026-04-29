Erste Schätzungen: NAKANISHI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NAKANISHI wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 31,53 JPY gegenüber 5,23 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,12 Prozent auf 20,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 141,08 JPY, gegenüber -28,700 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 90,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 81,18 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at