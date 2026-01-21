NAMCO BANDAI Holdings Aktie
Erste Schätzungen: NAMCO BANDAI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NAMCO BANDAI wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 60,93 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 73,33 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll NAMCO BANDAI 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 338,59 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NAMCO BANDAI 344,27 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 199,35 JPY im Vergleich zu 197,88 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1.294,08 Milliarden JPY, gegenüber 1.241,51 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
