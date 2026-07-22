Erste Schätzungen: NAMCO BANDAI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NAMCO BANDAI wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,92 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 59,22 JPY erwirtschaftet worden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 293,29 Milliarden JPY gegenüber 300,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,38 Prozent.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 219,30 JPY, gegenüber 217,49 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 1.377,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.348,25 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at