Erste Schätzungen: Namura Shipbuilding gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Namura Shipbuilding wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 72,57 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Namura Shipbuilding 65,75 JPY je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent auf 39,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 334,80 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 310,92 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 173,03 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 159,04 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at