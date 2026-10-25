Namura Shipbuilding Aktie
WKN: 879098 / ISIN: JP3651400008
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Namura Shipbuilding gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Namura Shipbuilding wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 89,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 52,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 17,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 42,36 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 36,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 372,84 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 310,92 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 173,77 Milliarden JPY, gegenüber 159,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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