Namura Shipbuilding Aktie
WKN: 879098 / ISIN: JP3651400008
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Namura Shipbuilding mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Namura Shipbuilding stellt voraussichtlich am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 59,36 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 53,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Namura Shipbuilding in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 45,62 Milliarden JPY im Vergleich zu 38,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 280,48 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 378,35 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 160,92 Milliarden JPY, gegenüber 159,23 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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