Erste Schätzungen: Namura Shipbuilding vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Namura Shipbuilding lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 64,64 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Namura Shipbuilding ein EPS von 118,74 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 39,59 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,44 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 238,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 378,35 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 152,67 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 159,23 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at