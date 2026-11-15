Nano Nuclear Energy Aktie

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WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086

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15.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nano Nuclear Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nano Nuclear Energy wird voraussichtlich am 30.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,284 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,801 USD je Aktie, gegenüber -1,060 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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