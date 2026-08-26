26.08.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nano-X Imaging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nano-X Imaging lädt voraussichtlich am 09.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,162 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 76,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,616 USD, gegenüber -1,160 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 25,9 Millionen USD im Vergleich zu 13,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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