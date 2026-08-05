Nanoform Finland Aktie
WKN DE: A2P5N7 / ISIN: FI4000330972
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nanoform Finland präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nanoform Finland wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 EUR je Aktie erzielt worden.
Nanoform Finland soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,143 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,2 Millionen EUR, gegenüber 3,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nanoform Finland Limited Registered Shs
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Nanoform Finland präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Nanoform Finland stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Erste Schätzungen: Nanoform Finland stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Nanoform Finland informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nanoform Finland präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)