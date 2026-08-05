Erste Schätzungen: Nanoform Finland präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nanoform Finland wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 EUR je Aktie erzielt worden.

Nanoform Finland soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,143 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,2 Millionen EUR, gegenüber 3,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at