Erste Schätzungen: Nanoform Finland präsentiert Quartalsergebnisse

Nanoform Finland präsentiert voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,050 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,0 Millionen EUR gegenüber 0,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,253 EUR je Aktie, gegenüber -0,280 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,1 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

