Erste Schätzungen: Nanoform Finland stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nanoform Finland öffnet voraussichtlich am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,050 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 15,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,163 EUR im Vergleich zu -0,210 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,8 Millionen EUR, gegenüber 3,6 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at