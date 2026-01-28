Erste Schätzungen: Nanologica AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nanologica AB wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,100 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,1 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 139,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,7 Millionen SEK in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,400 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,320 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 32,0 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 14,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

