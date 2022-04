Erste Schätzungen: Nanologica AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nanologica AB präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,390 SEK. Das entspräche einem Verlust von 39,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,280 SEK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 82,14 Prozent auf 1,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,105 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 26,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 13,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at