Erste Schätzungen: Nanologica AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nanologica AB wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,100 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,190 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 139,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 16,1 Millionen SEK gegenüber 6,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,400 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,320 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 32,0 Millionen SEK, gegenüber 14,5 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at